В волгоградских магазинах поменяли ценники на колбасу, яйца и сахар

Волгоградстат зафиксировал новые цены на основные продукты питания. По данным ведомства, в регионе подешевели колбасные изделия, некоторые овощи, но подорожали яйца и молоко.
Так, стоимость сосисок снизилась на 2, 52% (до 464,14 рубля за кг), почти на столько же подешевела колбаса вареная (447,31 рубля). Молоко питьевое ультрапастеризованное жирностью 2,5-3,2% стоит теперь дороже на 1,61% (98,5 рубля). А вот сметана подешевела почти на 1% - теперь килограмм молочной продукции стоит 336,53 рубля.
За минувшую неделю на 0,6% стала стоить меньше мука (41,57 рубля). В то же время на 2,49% подорожали яйца (75,05 рубля за десяток), сахар – на 0,59% (64,49) и соль – на 2,34% (16,57).
Из группы овощей небольшое снижение показал картофель. Средняя цена килограмма составила 39,17 рубля (минус 1,5%). Морковь подешевела на 3% (36 рубля). А вот яблоки стали дорожать. Килограмм этих фруктов стоит 113 рубля (плюс 2,19%).