Экономика

В волгоградских магазинах поменяли ценники на колбасу, яйца и сахар

Экономика 30.10.2025 08:30
0
30.10.2025 08:30


Волгоградстат зафиксировал новые цены на основные продукты питания. По данным ведомства, в регионе подешевели колбасные изделия, некоторые овощи, но подорожали яйца и молоко. 

Так, стоимость сосисок снизилась на 2, 52% (до 464,14 рубля за кг), почти на столько же подешевела колбаса вареная (447,31 рубля). Молоко питьевое ультрапастеризованное жирностью 2,5-3,2% стоит теперь дороже на 1,61%  (98,5 рубля). А вот сметана подешевела почти на 1% - теперь килограмм молочной продукции стоит 336,53 рубля.

За минувшую неделю на 0,6% стала стоить меньше мука (41,57  рубля). В то же время на 2,49% подорожали яйца (75,05 рубля за десяток), сахар – на 0,59% (64,49) и соль – на 2,34% (16,57). 

Из группы овощей небольшое снижение показал картофель. Средняя цена килограмма составила 39,17 рубля (минус 1,5%). Морковь подешевела на 3% (36 рубля). А вот яблоки стали дорожать. Килограмм этих фруктов стоит 113 рубля (плюс 2,19%). 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
28.10.2025 18:51
Экономика 28.10.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 13:26
Экономика 28.10.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 06:30
Экономика 28.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.10.2025 06:02
Экономика 28.10.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.10.2025 08:10
Экономика 27.10.2025 08:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 19:59
Экономика 24.10.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 15:59 Реклама
Экономика 24.10.2025 15:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 14:54 Реклама
Экономика 24.10.2025 14:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.10.2025 13:39
Экономика 24.10.2025 13:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.10.2025 12:01
Экономика 24.10.2025 12:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 21:58
Экономика 23.10.2025 21:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.10.2025 16:09 Реклама
Экономика 23.10.2025 16:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.10.2025 06:03
Экономика 23.10.2025 06:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 18:57
Экономика 22.10.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.10.2025 15:56
Экономика 22.10.2025 15:56
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:27
В Волгоградской области простились с командиром штурмовиков Валерием РезниковымСмотреть фотографии
12:20
В Волжском мортуарии проведут молебен 1 ноябряСмотреть фотографии
11:38
С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты за капремонт в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
В Волжском приставы нашли пропавшего 2-летнего ребенка из Самарской областиСмотреть фотографии
10:50
На 17-летнего мотоциклиста завели дело после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом пьяный водитель не вписался в дорогу и покалечил двух человекСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде за 1,3 млрд рублей выставлен на продажу ТЦ «Космос»Смотреть фотографии
09:32
Дом печати в Волгограде признают объектом культурного наследияСмотреть фотографии
09:00
В России для студентов с детьми предложили бесплатные комнаты в общежитияхСмотреть фотографии
08:30
В волгоградских магазинах поменяли ценники на колбасу, яйца и сахарСмотреть фотографии
08:05
МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде цены на бензин и дизель продолжают растиСмотреть фотографии
07:13
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
На юге Волгограда выросла мега-мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:33
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
06:28
Бочаров: обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
7 миллиардов потратили на научные открытия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:54
Гандболистки «Динамо-Синары» дома разгромили «Университет»Смотреть фотографии
21:35
Водителя Первого канала возмутил штраф за парковку служебного авто на «зеленке»Смотреть фотографии
21:05
Троих волгоградских подростков наградят медалями «За проявленное мужество»Смотреть фотографии
20:50
Волгоградцы в пылу страстей сожгли собственный домСмотреть фотографии
20:40
Участники «Сталинградского призыва» поделились опытом с кадетами МВДСмотреть фотографии
20:30
Тридцать волгоградцев отравились грибами-мутантами и «мухоморами»Смотреть фотографии
20:09
«Господин Марченко врет»: адвокаты Пака сделали резкое заявление в облсудеСмотреть фотографии
19:30
Депутат Госдумы Гимбатов потребовал защитить россиян от «одичалых тварей»Смотреть фотографии
19:01
«Мы мечтали о первом месте!»: волгоградцы выиграли международный турнир по эстетической гимнастике Смотреть фотографии
18:35
«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионераСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в ГорсадуСмотреть фотографии
17:50
Уроженец Урюпинска Серебряков признал вину в подрыве автомобиля военного в МосквеСмотреть фотографии
17:12
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябреСмотреть фотографии
 