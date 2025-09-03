В Волгограде двое подростков из Красноярского края попались на распространении химии





В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних жителей Красноярского края, подозреваемых в подготовке и сбыте сильнодействующих веществ. Юные наркодельцы распространяли отраву в Краснооктябрьском районе Волгограда и в Городищенском районе Волгоградской области.

По данным следствия, летом этого года подростки в Интернете согласились по указке куратора выполнять роль закладчиков за денежное вознаграждение. 12 августа при попытке извлечь новую закладку подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. При себе у них были обнаружены свертки с 6 граммами запрещенных веществ.

- В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, возможных иных эпизодов преступной деятельности подростков, а также личности куратора, координировавшего их действия, - сообщили в региональном СК.

Следователями по Краснооктябрьскому району возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ - «Покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».