В Волгограде нашли пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницу





В Краснооктябрьском районе Волгограда благополучно завершились поиски 13-летней школьницы. Исчезнувшая 1 сентября девочка была найдена живой в соседнем доме.

- Я сейчас только что был в Следственном комитете, а вскоре раздался звонок. Мне сообщили, что её нашли. Она вроде бы находилась по адресу: ул. Северный Городок, д.1. Я её ещё не видел. Но говорят, что жива-здорова. С ней работают полицейские и медики. Еду сейчас туда, - рассказал журналистам отец несовершеннолетней Сергей Савинов.

Дом №1 на ул. Северный Городок находится в 20 метрах от МКД, где проживает школьница.

Отметим, как ранее сообщала редакция, девочка исчезла после того, как отец отпустил её с подругой гулять во двор. К её поискам были подключены родственники и знакомые, полиция, СК, а также волонтёры.