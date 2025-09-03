Общество

Руководство УК в Волгограде заподозрили в махинациях

03.09.2025 10:35
0
03.09.2025 10:35


В Волгограде по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководства управляющей компании, обслуживающей дом №111 по ул. 64-й Армии в Кировском районе – УК «Новый дом». Представителей УК подозревают в фальсификации протокола общего собрания собственников квартир.  

По данным прокуратуры, на основании протокола общего собрания собственников помещений был изменен способ формирования фонда капремонта многоквартирного дома. На основании протокола было принято решение о зачислении средств на специальный счет регоператора. Кроме того, руководство управляющей компании этим документом наделило себя правом распоряжаться накопленными денежными средствами граждан.

Однако при опросе инициатора собрания выявлено, что фактически мероприятие не проводилось, а подписи в протоколе общего собрания ему не принадлежат. Также не оказались поддельными подписи жильцов дома. 

- На основании материалов надзорной проверки по данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа). Расследование данного уголовного дела взято прокуратурой на контроль, - уточнила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

Отметим, что следствию еще предстоит собрать все доказательства в рамках уголовного дела, а окончательное решение затем примет суд. 

Фото: архив V102.RU

