Общество

Чекисты почтили память жертв страшных терактов в Волгограде

Общество 03.09.2025 15:04
0
03.09.2025 15:04


В Волгограде сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и ветераны УФСБ России по Волгоградской области совместно с воспитанниками кадетского класса МОУ СШ № 93 почтили память жертв терактов на железнодорожном вокзале и на ул. Качинцев в Дзержинском районе. 

– Чекисты и школьники возложили цветы к местам совершения террористических актов на территории Волгограда в 2013 году – мемориалу жертвам теракта в троллейбусе  и памятной доске жертвам теракта на ж/д вокзале, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.


Сотрудники управления ФСБ и ветераны ведомства рассказали юным кадетам о трагических событиях, произошедших в нашей стране и в Волгограде, об истории борьбы с терроризмом и роли органов безопасности в этой деятельности.

Напомним, что в России 3 сентября вспоминают жертв бесчеловечного теракта в Беслане в 2004 году. Тогда боевики расстреляли 300 человек, которых в числе 1100 других заложников пытали на протяжении трех суток в спортзале школы. 

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.09.2025 15:25
Общество 03.09.2025 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 14:06
Общество 03.09.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 13:50
Общество 03.09.2025 13:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2025 13:27
Общество 03.09.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 12:10
Общество 03.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 11:41
Общество 03.09.2025 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.09.2025 11:38
Общество 03.09.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 11:25
Общество 03.09.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 10:35
Общество 03.09.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 10:29
Общество 03.09.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 10:10
Общество 03.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 09:37
Общество 03.09.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 09:35
Общество 03.09.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 08:44
Общество 03.09.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.09.2025 08:16
Общество 03.09.2025 08:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:46
«Он сам многодетный»: в Волгограде умерла 7-летняя девочка, сбитая соседом в ИловлеСмотреть фотографии
16:09
Водителя из Санкт-Петербурга задержали за воровство бензина на волгоградской АЗССмотреть фотографии
15:25
Волгоградцы восстановят 5-километровый участок дороги в округе ЛНРСмотреть фотографии
15:08
«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателейСмотреть фотографии
15:04
Чекисты почтили память жертв страшных терактов в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:51
Волгоградский «Ротор» 3 сентября в гостях сыграет с «Чайкой»Смотреть фотографии
14:06
В Волгограде нашли пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
13:56
До смерти забившего сводного брата мужчину будут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:50
Руководители и профсоюзная организация ЕвроХим-ВолгаКалия поздравили горняков с Днем шахтераСмотреть фотографии
13:35
Новый военный комиссар назначен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
Волгоградка лишилась своего авто с «дьявольским» номеромСмотреть фотографии
12:33
«Ждала подругу во дворе и бесследно исчезла»: в Волгограде ищут пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницуСмотреть фотографии
12:22
ФОРГО: СВО станет главной темой в избирательной кампании в ГосдумуСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде наградили мужчин, спасших утонувшего школьникаСмотреть фотографии
11:41
Почти 2000 квадратных метров асфальта восстановили за месяц в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
19-летний волжанин получил срок за террор чиновников, школьников и студентовСмотреть фотографии
11:38
Четверых пропавших без вести волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:29
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака впервые доставили в облсудСмотреть фотографии
11:25
«Это была жирная точка»: Бочаров посетил выставку в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войнеСмотреть фотографии
10:35
Руководство УК в Волгограде заподозрили в махинацияхСмотреть фотографии
10:29
Нагрузка в школе и буллинг вызывают ожирение у подростковСмотреть фотографии
10:26
«Регистрировали пачками»: в Волгограде СОБР взял штурмом дворец миграционной мафииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №3Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде владельца «Чайхоны» оштрафовали за незаконный труд мигрантовСмотреть фотографии
09:35
Волгоград вновь сменил название на СталинградСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде двое подростков из Красноярского края попались на распространении химииСмотреть фотографии
08:44
В Волгограде непогода спровоцировала 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
08:16
«Сказали добираться самим»: волгоградские пассажиры авиарейса из Египта застряли в аэропорту СамарыСмотреть фотографииCмотреть видео
07:30
В аэропорту Волгограда отменены четыре рейса и 8 задерживаютсяСмотреть фотографии
07:03
В суд Волжского поступило скандальное дело о конфискации имущества экс-судьи из АдыгеиСмотреть фотографии
 