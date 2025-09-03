Чекисты почтили память жертв страшных терактов в Волгограде





В Волгограде сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и ветераны УФСБ России по Волгоградской области совместно с воспитанниками кадетского класса МОУ СШ № 93 почтили память жертв терактов на железнодорожном вокзале и на ул. Качинцев в Дзержинском районе.

– Чекисты и школьники возложили цветы к местам совершения террористических актов на территории Волгограда в 2013 году – мемориалу жертвам теракта в троллейбусе и памятной доске жертвам теракта на ж/д вокзале, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Сотрудники управления ФСБ и ветераны ведомства рассказали юным кадетам о трагических событиях, произошедших в нашей стране и в Волгограде, об истории борьбы с терроризмом и роли органов безопасности в этой деятельности.

Напомним, что в России 3 сентября вспоминают жертв бесчеловечного теракта в Беслане в 2004 году. Тогда боевики расстреляли 300 человек, которых в числе 1100 других заложников пытали на протяжении трех суток в спортзале школы.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Волгоградской области