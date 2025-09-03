В аэропорту Волгограда отменены четыре рейса и 8 задерживаются









Аэропорт Волгограда восстанавливает работу после ночных ограничений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло аэропорта, отменены четыре рейса из Волгограда в Москву и обратно.





Задерживаются четыре вылета в Новосибирск, Шарм-эль-Шейх, Москву и Сургут. Не могут приземлиться также самолеты из Москвы, Шарм-эль-Шейха, Махачкалы и Самары.





Напомним, ограничения в аэропорту Волгограда вводились с 21:57 2 сентября до 06:12 3 августа.