В аэропорту Волгограда отменены четыре рейса и 8 задерживаются

Общество 03.09.2025 07:30
03.09.2025 07:30
Аэропорт Волгограда восстанавливает работу после ночных ограничений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло аэропорта, отменены четыре рейса из Волгограда в Москву и обратно.
Задерживаются четыре вылета в Новосибирск, Шарм-эль-Шейх, Москву и Сургут. Не могут приземлиться также самолеты из Москвы, Шарм-эль-Шейха, Махачкалы и Самары.
Напомним, ограничения в аэропорту Волгограда вводились с 21:57 2 сентября до 06:12 3 августа.
