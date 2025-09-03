



3 сентября в 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне в Волгограде на площадке музея-заповедника «Сталинградская битва» открылась уникальная экспозиция «Одна на всех Победа», на которой были представлены фотографии и документы о разгроме милитаристской Японии. Одним из первых выставку посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Глава региона обратил внимание, что тем же подразделениям, которые освобождали Сталинград, а затем и Европу, пришлось дать отпор и на восточном фронте.

Особое место в экспозиции заняли материалы, посвящённые бесчеловечным экспериментам японцев над живыми людьми.

- В конце была поставлена жирная точка, дана оценка преступному режиму милитаристской Японии. Весь мир потрясли события, которые были вскрыты в ходе судебного процесса; дана судебная оценка действиям командиров и специалистов, принимавших участие в опытах над людьми. И сегодняшние опыты, которые проходят или проходили на Украине, ничем не отличаются от тех, что проводили фашисты. Все это должны знать, в том числе украинцы, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Выставка подготовлена совместно музеем-панорамой «Сталинградская битва» с коллегами из Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова, а также из собрания музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске.

Отметим, в 2025 году в России отмечается 80-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Город-герой Волгоград — приемник Сталинграда — стал одной из главных площадок для памятных мероприятий.

Фото: администрация Волгоградской области