



Волгоградцы, которые еще накануне, 2 сентября, должны были прилететь в Волгоград из Шарм-ель-Шейха, вот уже более девяти часов находятся в аэропорту Самары. Как рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» одна из пассажирок Ирина, представители авиакомпании Air Cairo после вынужденной посадки в Самаре из-за закрытия воздушного пространства предложили своим пассажирам самостоятельно добираться до Волгограда.





- Самолет рейсом SM917, следовавший с Шарма-эл-Шейха, задержал посадку на 20 минут, не успев совершить посадку в Волгограде, и ушел на запасной аэропорт в Самаре. Авиакомпания Air Cairo оставива пассажиров в транзитной зоне и предлагают добираться самим 855 километров до Волгограда. Всего на борту около 170 человек, в том числе с маленькими детьми, - рассказала информагентству измученная туристка Ирина.

По словам волгоградки, пассажиры рейса находятся в буферной зоне аэропорта Самары уже более 9 часов - с 23:00. В ответ на жалобы пассажиров в авиакомпании от каких-либо комментариев отказались.

- Многие очень устали от длительного перелета и задержек, у некоторых нет средств для дальнейшего следования до дома. Сотрудники аэропорта требуют получить багаж и пройти в зону таможенного контроля, чтобы освободить зону для других пассажиров. На место пришли сотрудники безопасности аэропорта и начали нас выгонять, - рассказывает женщина.

В турагентстве, где был приобретен авиабилет, им также пояснили, что авиакомпания вправе завершить рейс, ссылаясь на законодательство.

- В случае если самолет иностранной компании коснулся земли РФ и открыл двери борта, выпустив туристов, то он не может более выполнять авиаперевозки данным бортом в другой аэропорт. В данной ситуации, к сожалению, туристам необходимо самостоятельно добираться до дома. Позже, туристы могут направить запрос на компенсацию понесенных расходов, - пояснили авиапассажирам в турагентстве.

На данный момент пассажирам ничего не остается, кроме как покинуть самарский аэропорт и искать способы, чтобы наконец-то добраться до Волгограда.

Видео: читатели V102.RU