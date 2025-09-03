Волгоградцы восстановят 5-километровый участок дороги в округе ЛНР





Волгоградская область продолжает оказывать помощь жителям Станично-Луганского округа ЛНР в восстановлении инфраструктуры. Как сообщил сегодня, 3 сентября, глава округа Альберт Зинченко, на следующий год уже запланированы работы по приведению в порядок 5-километровой дороги к селу Красный Деркул.

– В следующем году Волгоградская область продолжит в рамках шефской помощи восстанавливать улично-дорожную сеть Станично-Луганского округа. Среди запланированных на 2026 год объектов – участок дороги от трассы А-258 до села Красный Деркул протяженностью 5,6 км., – сообщил Альберт Зинченко.

Он также отметил, что в 2025 году благодаря помощи Волгоградской области в Станично-Луганском округе уже отремонтировано шесть участков дорожно-уличной сети общей протяженностью более 4 км.

– Всего за 3 года благодаря региону-шефу обновлено уже более 174 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в округе и установлено около 400 дорожных знаков, – напомнил Зинченко о помощи волгоградцев жителям округа.