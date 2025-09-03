Почти 2000 квадратных метров асфальта восстановили за месяц в Волгограде





В Волгограде продолжается работа по восстановлению асфальта на участках, где проводились ремонт и замена фрагментов сетей. Только в августе специалисты уложили почти 2000 квадратных метров асфальта на 65 объектах, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию.

– Для подготовки к зиме ведется ремонт и замена сетей, ревизия задвижек, которые невозможны без разрытий – основная масса труб водо- и теплоснабжения в Волгограде проложена под землёй. Согласно закону, после проведения работ на сетях, ресурсоснабжающие организации обязаны в полном объёме восстановить благоустройство, – пояснили в пресс-службе «Концессий».

Так, в августе восстановили асфальтовое покрытие в Центральном, Дзержинском, Красноармейском, Ворошиловском и Советском районах Волгограда. Всего с начала года было восстановлено после работ на сетях более 12 000 квадратных метров покрытия городских дорог, тротуаров, дворовых территорий. Работы активно продолжаются, чтобы город встретил зиму не только с исправными сетями, но и с красивой, благоустроенной территорией.





Отметим, сроки и качество работ контролируются соответствующими ведомствами, с которыми согласуются и сами разрытия. Все земляные работы проводят в соответствии с требованиями безопасности: устанавливают дорожные знаки и ограждения.

Фото: пресс-служба «Концессий»