Волгоград вновь сменил название на Сталинград





Сегодня, 3 сентября, на въезде в Волгоград заменены дорожные знаки в честь окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией.

Дорожные знаки «Волгоград» на основных автомобильных въездах в город муниципальные дорожные предприятия меняют на дорожные знаки «Сталинград» по случаю памятной даты из перечня дней Воинской славы. Привычные указатели вернутся на места уже в ночь 4 сентября.

Напомним, согласно решению городских депутатов, Волгоград становится Сталинградом девять раз в году:

19 ноября — в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом

2 февраля — в день окончания Сталинградской битвы

23 февраля — в День защитника Отечества

8 мая — в день присвоения звания «Город-герой»

9 Мая — в День Победы

22 июня — в День памяти и скорби

23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда

3 сентября — в день окончания Второй мировой войны

9 декабря — в День Героев Отечества.