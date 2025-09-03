19-летний волжанин получил срок за террор чиновников, школьников и студентов





Волгоградский областной суд отправил в колонию на три года 19-летнего жителя Волжского, который с сентября по ноябрь 2023 года терроризировал школы сообщениями об угрозах, а также администрацию города. Противоправную деятельность волжанина пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из городского управления МВД России.

– Бураков В. направил по электронной почте 9 писем, содержащих угрозы террористического характера, в адрес Администрации городского округа – г. Волжский, ГБПОУ «Волжский политехнический техникум», а также МОУ СШ № 14 и № 17 г. Волжского, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. – Кроме того, волжанин указывал контакты и установочные данные третьих лиц, от имени которых, якобы, направлены электронные письма.

В результате ложных угроз и вынужденного задействования сил и средств пожарно-спасательного отряда подразделения регионального ГУ МЧС России, оперативников и кинологов Главка МВД, а также из-за учебного процесса и работы мэрии Волжского общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

В УФСБ России по Волгоградской области уточняют, что ранее по ч. 2 ст. 207 УК России Волжский городской суд приговорил Буракова В. к лишению свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в колонии-поселении. Однако приговор был обжалован обвиняемым.

– В результате рассмотрения жалобы Волгоградским областным судом, приговор в отношении Буракова В. оставлен без изменений и вступил в законную силу, – уточняют в УФСБ.