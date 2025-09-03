Расследования

19-летний волжанин получил срок за террор чиновников, школьников и студентов

Расследования 03.09.2025 11:38
0
03.09.2025 11:38


Волгоградский областной суд отправил в колонию на три года 19-летнего жителя Волжского, который с сентября по ноябрь 2023 года терроризировал школы сообщениями об угрозах, а также администрацию города.  Противоправную деятельность волжанина пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из городского управления МВД России.

– Бураков В. направил по электронной почте 9 писем, содержащих угрозы террористического характера, в адрес Администрации городского округа – г. Волжский, ГБПОУ «Волжский политехнический техникум», а также МОУ СШ № 14 и № 17 г. Волжского, – сообщила официальный представитель УФСБ России по Волгоградской области Виктория Ямщикова. – Кроме того, волжанин указывал контакты и установочные данные третьих лиц, от имени которых, якобы, направлены электронные письма.  

В результате ложных угроз и вынужденного задействования сил и средств пожарно-спасательного отряда подразделения регионального ГУ МЧС России, оперативников и кинологов Главка МВД, а также из-за учебного процесса и работы мэрии Волжского общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

В УФСБ России по Волгоградской области уточняют, что ранее по ч. 2 ст. 207 УК России Волжский городской суд приговорил Буракова В. к лишению свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием  в колонии-поселении. Однако приговор был обжалован обвиняемым.

– В результате рассмотрения жалобы Волгоградским областным судом, приговор в отношении Буракова В. оставлен без изменений и вступил в законную силу, – уточняют в УФСБ. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
03.09.2025 11:29
Расследования 03.09.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 09:25
Расследования 03.09.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2025 07:03
Расследования 03.09.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 20:32
Расследования 02.09.2025 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 18:35
Расследования 02.09.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 13:30
Расследования 02.09.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 13:28
Расследования 02.09.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 13:12
Расследования 02.09.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2025 08:09
Расследования 02.09.2025 08:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.09.2025 08:07
Расследования 01.09.2025 08:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 22:09
Расследования 30.08.2025 22:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 20:23
Расследования 30.08.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 18:28
Расследования 30.08.2025 18:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 17:52
Расследования 30.08.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.08.2025 14:54
Расследования 30.08.2025 14:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:10
В Волгограде наградили мужчин, спасших утонувшего школьникаСмотреть фотографии
11:41
Почти 2000 квадратных метров асфальта восстановили за месяц в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
19-летний волжанин получил срок за террор чиновников, школьников и студентовСмотреть фотографии
11:38
Четверых пропавших без вести волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:29
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака впервые доставили в облсудСмотреть фотографии
11:25
«Это была жирная точка»: Бочаров посетил выставку в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войнеСмотреть фотографии
10:35
Руководство УК в Волгограде заподозрили в махинацияхСмотреть фотографии
10:29
Нагрузка в школе и буллинг вызывают ожирение у подростковСмотреть фотографии
10:26
«Регистрировали пачками»: в Волгограде СОБР взял штурмом дворец миграционной мафииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №3Смотреть фотографии
09:37
В Волгограде владельца «Чайхоны» оштрафовали за незаконный труд мигрантовСмотреть фотографии
09:35
Волгоград вновь сменил название на СталинградСмотреть фотографии
09:25
В Волгограде двое подростков из Красноярского края попались на распространении химииСмотреть фотографии
08:44
В Волгограде непогода спровоцировала 8-балльные пробкиСмотреть фотографии
08:16
«Сказали добираться самим»: волгоградские пассажиры авиарейса из Египта застряли в аэропорту СамарыСмотреть фотографииCмотреть видео
07:30
В аэропорту Волгограда отменены четыре рейса и 8 задерживаютсяСмотреть фотографии
07:03
В суд Волжского поступило скандальное дело о конфискации имущества экс-судьи из АдыгеиСмотреть фотографии
06:13
Росавиация сняла запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
22:08
Росавиация 2 сентября приостановила работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:12
«Это страшно красиво»: фотограф снял грозу над ночным ВолгоградомСмотреть фотографии
20:55
В Волжском в очищенном от мусора мортуарии помянут усопшихСмотреть фотографии
20:32
Жительницу Санкт-Петербурга арестовали за обман волгоградца на 82 тыс. долларов СШАСмотреть фотографии
20:10
«Никто не пытался потушить»: на юге Волгограда сгорела дотла легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
«Мне сказали, что мамочка просто спит»: волгоградка требует наказать врача за жуткую смерть матери в ГУЗ «ГКБСМП № 25»Смотреть фотографии
19:21
Штормовое предупреждение объявлено на 2-3 сентября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:43
Силовики в поисках террористов подняли БПЛА над плантациями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
В Волгограде сотрудники аграрного вуза не поделились с коллегами взяткойСмотреть фотографии
18:09
Рынок вторички в Волгограде настигла стагнанцияСмотреть фотографии
17:55
Во что инвестируют миллиарды в Волгоградской области: топ крупнейших проектовСмотреть фотографии
17:02
Лето, прощай? В Волгоградской области похолодает до +6 градусовСмотреть фотографии
 