В Волгограде наградили мужчин, спасших утонувшего школьника





В Волгоградской областной думе наградили Александра Головачева и Сергея Скрипкина, которые самоотверженно бросились спасать тонувшего на Волге 10-летнего мальчика. Волгоградцы оперативно извлекли ребенка из воды и оказали ему помощь.

Как ранее сообщалось информагентством, ребенка затянуло под понтон во время купания, в результате чего он на момент спасения уже не подавал признаков жизни. Находившиеся на берегу мужчины при помощи спасателя смогли откачать школьника и передали его медикам.

После случившегося ребенок был доставлен в пульмонологическое отделение больницы №7. К счастью, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Родители мальчика выразили благодарность мужчинам за спасение ребенка. Волгоградцам были вручены почетные грамоты.

Напомним, после инцидента сотрудниками ПДН была организована проверка.

Фото: Волгоградская областная Дума