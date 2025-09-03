Общество

В Волгограде наградили мужчин, спасших утонувшего школьника

03.09.2025 12:10
0
03.09.2025 12:10


В Волгоградской областной думе наградили Александра Головачева и Сергея Скрипкина, которые самоотверженно бросились спасать тонувшего на Волге 10-летнего мальчика. Волгоградцы оперативно извлекли ребенка из воды и оказали ему помощь.  

Как ранее сообщалось информагентством, ребенка затянуло под понтон во время купания, в результате чего он на момент спасения уже не подавал признаков жизни. Находившиеся на берегу мужчины при помощи спасателя смогли откачать школьника и передали его медикам. 

После случившегося ребенок был доставлен в пульмонологическое отделение больницы №7. К счастью, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Родители мальчика выразили благодарность мужчинам за спасение ребенка. Волгоградцам были вручены почетные грамоты.

Напомним, после инцидента сотрудниками ПДН была организована проверка.  

Фото: Волгоградская областная Дума

Комментарии
