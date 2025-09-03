В Волгограде непогода спровоцировала 8-балльные пробки





В Волгограде, сегодня, 3 сентября, горожане жалуются на утренние дорожные заторы. Как сообщает V102.RU, город сковали 8-балльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в дорожном «плену» оказались жители Центрального и Дзержинского районов. Особенно осложнена ситуация на Второй продольной магистрали. Большое скопление машин можно наблюдать на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского.





Фиксируется пробка и на пересечении улицы Жукова с улицей Невской. Также затор наблюдается на пересечении улиц Ардатовская и Череповецкая в Ворошиловском районе.

В свою очередь синоптики прогнозируют сегодня в Волгограде утром и днем дождь с ветром северного направления с порывами до 15-20 м/с. В дневные часы температура в городе-герое не поднимется выше +19...+24 °С.

Скриншот: Яндекс Карты