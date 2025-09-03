Нагрузка в школе и буллинг вызывают ожирение у подростков





Причинами ожирения у подростков могут быть чрезмерная нагрузка в школе и буллинг. Об этом заявила, по данным ИА «СарИнформ», заведующая отделением эндокринологии Саратовской областной детской клинической больницы Светлана Иванова.

В числе основных причин ожирения у детей школьного возраста специалист также называет:

избыточное поступление калорий с пищей,

недостаточную физическую активность;

неправильный режим дня с использованием гаджетов;

наследственность;

сложные отношения в семье.

Часто вызывает проблемы с лишним весом у детей, по словам Светланы Ивановой, и гормональная перестройка в организме. Во всех перечисленных случаях подростки должны находиться под вниманием не только специалистов, но и родителей. Последние в состоянии помочь своим детям справиться с психологическими проблемами, настроить их на здоровый образ жизни.

Главное в лечении ожирения, настаивает Иванова, – мотивация ребенка, в том числе, и личным примером.

Иными причинами развития ожирения у школьников могут быть: панкреатит, холецистит, гастрит; искривление позвоночника; повышенное давление; нарушение полового созревания повышенный риск сахарного диабета. Во всех случаях необходима консультация врача для постановки правильного диагноза.

Фото: shedevrum.ai