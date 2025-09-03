Волгоградка лишилась своего авто с «дьявольским» номером

Приставы в Волгоградской области арестовали и изъяли у местной жительницы Hyundai Equus с номерами «666». Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, собственница машины из Калачевского района не смогла погасить займ, который взяла под залог иномарки в микрокредитной организации.

- По решению суда сотрудникам органа принудительного исполнения предстоит реализовать автомобиль в счет погашения долга перед заемщиком, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Должнице также придется оплатить 109 штрафов ГИБДД и налоги на общую сумму 180 тысяч рублей, а также 120 тысяч рублей исполнительского сбора за игнорирование сроков для добровольной оплаты задолженности.

Иномарку с «дьявольским» номером в ближайшее время оценят и продадут.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области