Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака впервые доставили в облсуд

03.09.2025 11:29
В Волгограде сегодня, 3 сентября, впервые с начала судебного процесса на заседание доставили 74-летнего Александра Пака, обвиняемого в убийстве многодетной матери Екатерины Буравлевой. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание стартовало в 11.00. 

Напомним, что процесс по уголовному делу в отношении Пака стартовал 15 июля. Уголовное дело по факту смертельного наезда на жительницу Волгограда водителем BMW расследовалось Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области. По данным следственного управления, Александр Пак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство лица в связи с выполнением им общественного долга.

До сегодняшнего дня Александр Пак на судебных процессах не появлялся – страдающий хроническими заболеваниями пенсионер находился в стационаре ЛИУ №15. 

Потерпевшие и прокуратура настаивают на максимальном наказании Александра Пака, предусмотренном законом по статье УК РФ об убийстве. Это, как ранее сообщало ИА «Высота 102», 20 лет лишения свободы. 

Уголовное дело будет рассматриваться Волгоградским областным судом с участием присяжных. По предварительным данным, состав присяжных будет утвержден в ближайшие дни. 

Отметим, что сегодня судом представителям СМИ запретили вести фото- и видеосъемку процесса.  


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
