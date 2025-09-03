Происшествия

«Регистрировали пачками»: в Волгограде СОБР взял штурмом дворец миграционной мафии

Происшествия 03.09.2025 10:26
В Волгограде полиция вскрыла преступную группировку, массово ставившую на учёт мигрантов. По информации правоохранителей, дельцы помогли легализовать незаконное пребывание в регионе 1,2 тыс. иностранцев, в том числе и граждан Узбекистана.



- Под предлогом помощи в оформлении документов злоумышленники организовали массовую постановку на миграционный учет приезжих из стран Средней Азии. За денежное вознаграждение фигуранты заключали с ними фиктивные трудовые договоры и регистрировали в жилых домах одного из садоводческих обществ г. Волгограда. Фактически иностранцы проживали в других районах региона и не занимались трудовой деятельностью, - сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотни иностранцев участники преступной схемы умудрились зарегистрировать в пяти частных домах.

Дворец главарей преступной мафии правоохранители взяли штурмом в Волгограде при поддержке бойцов СОБРа. Двое из них были взяты под стражу, ещё единому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной миграции.

Отметим, все незаконно зарегистрированные иностранцы уже лишились прописки. Они обязаны покинуть территорию России. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников преступной группы.

Фото и видео: МВД России

