



Последнее воскресенье августа на Гремячинском ГОКе стало праздником трудового героизма и верности традициям горного дела. Ранним утром горнорабочих, выходящих на смену, с Днем шахтера поздравили руководители рудника и профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия.

Начальник рудника Игорь Фоменко и заместитель технического директора Игорь Стампольский поздравили коллег, подчеркнув важность вклада каждого сотрудника в общее дело.

– Наше предприятие по праву гордится своим коллективом, - отметил Игорь Фоменко. – Проходчики построили более 230 километров подземных горных выработок, в августе поставили новый производственный рекорд, добились замечательных успехов в производственном соревновании, посвященном Дню шахтера. Их трудолюбие и преданность делу – основа бесперебойной и стабильной работы комбината.













Выходя на смену, каждый работник рудника получил от профсоюзной организации памятный знак «С Днем Шахтера» и небольшой подарок. Почетные грамоты, благодарности, дипломы победителей производственных соревнований горняки ЕвроХим-ВолгаКалия получили накануне – на торжественном событии Дня шахтера.

– Безопасность и эффективность добычи полезных ископаемых зависят от мастерства и профессионализма наших коллег - сотрудников рудника, которыми мы все гордимся! Благодаря им мы идем вперед, обеспечиваем стабильность и процветание нашего предприятия, делаем лучше и комфортнее жизнь тысяч наших семей. Спасибо вам за ваш труд! – поблагодарила коллег председатель профсоюзной организации Ольга Косарева.





Фото: Александр Семёнов

