



В Дзержинском районе Волгограда предпринимателя привлекли к ответственности за использование труда мигранта в сфере продаж. Дадаев Р.Р. владел точкой общественного питания «Чайхона», однако в нарушение законодательства оформил на должность продавца иностранную гражданку.

Помимо невыполнения действующего в регионе запрета на использование мигрантов в определённых сферах, правоохранители установили, что и сама иностранка также нарушила закон. В выданном ей патенте был указан лишь один вид разрешённой трудовой деятельности – в качестве подсобного рабочего.

Кроме того, по информации полицейских, женщина официально не была трудоустроена, а по её пояснениям лишь периодически убирала помещение и мыла полы.

Отметим, за нарушение миграционного законодательства ИП Дадаев Р.Р. привлечён Дзержинским районным судом к административной ответственности. Коммерсанту назначен штраф в размере 125 тыс. рублей. Постановление может быть обжаловано.