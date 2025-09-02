ИВЦ ЖКХ и ТЭК разыграет 3999 рублей за подписку на электронную квитанцию





С 1 сентября по 31 октября 2025 года абоненты АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» могут принять участие в акции – за подписку на получение электронных квитанций будет отобрано 10 победителей, которым зачислят на лицевой счет 3999 рублей для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Для участия в акции, нужно подписаться на электронную квитанцию. Это можно сделать в Личном кабинете на сайте www.ivc34.ru или в мобильном приложении «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» – достаточно просто поставить галочку в строке «Даю согласие на получение квитанций по электронной почте». Оформить подписку можно также в клиентских центрах обслуживания абонентов, путем направления соответствующего заявления в адрес АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» на электронный почтовый ящик orn@ivc34.ru.

Шанс оказаться в десятке счастливчиков есть у каждого нового подписчика. Получить приз в денежном эквиваленте нельзя, но можно направить его на оплату следующего платежа за коммуналку.





Следите за новостями и ходом акции в Телеграм-канале , и удачи в розыгрыше!

Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте https://www.ivc34.ru.