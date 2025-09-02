Расследования

Жительницу Санкт-Петербурга арестовали за обман волгоградца на 82 тыс. долларов США

02.09.2025
0
02.09.2025 20:32


Михайловский районный суд Волгоградской области заключил под стражу 46-летнюю жительницу Санкт-Петербурга по подозрению в мошенничестве на сумму 82 тысячи долларов США, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, женщина, имеющая статус предпринимателя, предложила коммерсанту из Михайловки инвестировать крупную сумму в покупку в Китае пленки ПВХ для изготовления бахил. Она заключила с индивидуальным предпринимателем договор целевого процентного займа, обеспеченного залогом движимого имущества, на сумму свыше 82 тысяч долларов США по курсу ЦБ РФ на дату выдачи займа.

Мужчина перевел ей по курсу свыше 6 миллионов рублей. Однако исполнять взятые на себя обязательства она не собиралась. Деньги предпринимательница потратила совершенно на другие цели.

Аферистку задержали 28 августа. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

