Участники «Сталинградского призыва» стали инструкторами на этапе «Путь ВОИНа»





В Волгоградской области завершился отборочный этап первых всероссийских военно-тактических соревнований «Путь ВОИНа», в которых приняли участие в качестве инструкторов ветераны СВО Дмитрий Кириенко, Илья Миронов, Александр Попенко, Игорь Тарасов , Денис Худяков и Герой России Андраник Гаспарян в рамках президентской программы «Время Героев».





Более 250 курсантов из 21 региона страны боролись за выход в финал. Им предстояло преодолеть девять этапов: передвижение на поле боя, разминирование тропы, преодоление заражённого участка, стрельба из пневматической винтовки, полоса препятствий «Тропа ВОИНа», разжигание костра, «Небесный штурм» – борьба с БПЛА, «Воздушный лабиринт» –управление FPV‑дронами, первая помощь и эвакуация раненого.

Подготовку тропы и команд, а также судейство осуществляли инструкторы Центра «ВОИН». В их числе – пятеро участников региональной программы «Сталинградский призыв».

– Кому как не им [участникам СВО] показывать молодежи своим примером, как нужно учиться, тренироваться и служить Родине. Совсем недавно они защищали нас на СВО, теперь они воспитывают подрастающее поколение, – отметил председатель Волгоградской областной общественной организации участников СВО Игорь Воробьев. – Конечно, мне вдвойне радостно, что они стали финалистами региональной программы «Сталинградский призыв». Надеемся, что все навыки и знания, которые получат парни в процессе обучения, помогут им в работе.





В рамках соревнований курсанты, к слову, посетили Мамаев курган и музей-заповедник «Сталинградская битва», а также встретились с олимпийской чемпионкой Татьяной Лебедевой и десятикратным чемпионом мира по тхэквондо Иваном Селезнёвым.

– Все команды продемонстрировали высокий уровень мастерства и слаженности. Соревнования «Путь ВОИНа» стали для наших курсантов настоящей школой жизни, а для нас — поводом для гордости за наших ребят. Они стали крепкой командой, где есть поддержка и единство, – отметил командир Центра «ВОИН», Герой России, участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян.





По итогам соревнований вышли в финал команды из Якутии, Волгоградской и Тюменской областей и Хабаровского края. Заключительный этап пройдет с 15 по 21 сентября в Якутии.





Напомним, что «Сталинградский призыв» – это региональный проект по формированию кадрового состава из числа участников СВО для органов государственной власти. Инициатором проекта выступил губернатор региона Андрей Бочаров – 2 февраля, в День 82-й годовщины Победы в Сталинградской битве, он объявил о старте программы.