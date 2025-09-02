Суд в Волгограде обязал горе-мать вернуть похищенные у сына детские выплаты

Советский районный суд Волгограда обязал местную жительницу, лишенную родительских прав, вернуть 200 тысяч рублей своему 2-летнему сыну. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, женщина незаконно получала детские пособия и, как выяснилось, тратила их на себя.

В общей сложности ей удалось похитить у своего ребенка, воспитанием которого занимается отец, больше 200 тысяч рублей. Прокуратура подала иск о взыскании этой суммы с горе-матери в пользу отца мальчика. Требования надзорного органа удовлетворены.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, с причинением гражданину ущерба в значительном размере).