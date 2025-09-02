Расследования

В Волгограде сотрудники аграрного вуза не поделились с коллегами взяткой

Расследования 02.09.2025 18:35
Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор студенту аграрного университета, который пытался сдать сессию с помощью денег. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградцу за свой проступок пришлось расплатиться штрафом в четырехкратном размере.

Установлено, что молодой человек попытался передать денежные средства должностному лицу образовательного учреждения за выставление положительных отметок по ряду предметов. Позднее выяснилось, что с 14 апреля 2021 года по 9 февраля 2022 года студент в общей сумме передал за подобные просьбы 53,5 тысячи рублей. Согласно договоренности, сумма должна была распределиться между преподавателями за выставление оценок без фактической проверки знаний. 

Однако должностное лицо и третье лицо, уголовные дела, в отношении которых выделены в отдельные производства, распределили полученные деньги между собой и воспользовались ими по своему усмотрению. Они пока не выслушали приговор, в отличие от студента. 

– Приговором районного суда волгоградец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей в доход государства, – уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.

