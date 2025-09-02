Штормовое предупреждение объявлено на 2-3 сентября в Волгоградской области

В Волгоградской области в ближайшие часы ожидается штормовая погода с ливнями, грозой и сильным ветром порывами до 20-25 м/с. Об этом, как передает V102.RU, сообщило ГУ МЧС России по региону.

Комплекс неблагоприятных погодных явлений обрушится на отдельные районы области в период с 20.00 мск 2 сентября и до конца дня 3 сентября.

Есть вероятность повреждения линий электропередач, кровель, непрочных конструкций, падение деревьев, высотной строительной техники. Жителей региона просят по возможности не выходить из дома в такую погоду и соблюдать меры безопасности.