Силовики в поисках террористов подняли БПЛА над плантациями под Волгоградом





Очередной рейд по выявлению иностранцев, незаконно находящихся на территории России, прошел в Волгоградской области. На этот раз, сообщает ИА «Высота 102», нелегалов искали на луковых плантациях в Дубовском районе. Розыск нарушителей велся с привлечением беспилотников.

– Полицейскими проверено 63 иностранных гражданина, 14 из которых доставлены в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, – сообщили в пресс-службе Главка полиции.





В отношении доставленных иностранцев составлено 25 административных материалов за нарушение миграционного законодательства. В том числе за нарушения 7 иностранцев будут выдворены за пределы России.

В ГУ МВД также уточнили, что пойманных в полях иностранцев проверяли на возможную причастность к экстремистской и террористической деятельности.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области