Общество

Лето, прощай? В Волгоградской области похолодает до +6 градусов

Общество 02.09.2025 17:02
0
02.09.2025 17:02


В Волгоградской области синоптики спрогнозировали резкое падение температуры воздуха и осадки. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, изменение погоды ожидается в регионе уже в ночь на 3 сентября. 

– Днем в среду в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 6-11 м/с, при грозах и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится местами до +10º, а днем прогреется до +19...+24º, – рассказали синоптики. – 4 сентября воздух прогреется до +17...+22º. Ветер северный 6-11 с порывами 15-18 м/с.

В пятницу, 5 сентября, в ночь столбики термометра похолодает до +6º, а днем максимальная температура составит всего +22º.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.09.2025 20:55
Общество 02.09.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 19:23
Общество 02.09.2025 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 19:21
Общество 02.09.2025 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 18:43
Общество 02.09.2025 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 16:23
Общество 02.09.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 16:21
Общество 02.09.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 15:54
Общество 02.09.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 14:54
Общество 02.09.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 14:14 Реклама
Общество 02.09.2025 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 13:09 Реклама
Общество 02.09.2025 13:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 11:39
Общество 02.09.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 11:06
Общество 02.09.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 10:01
Общество 02.09.2025 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 09:41
Общество 02.09.2025 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 09:36
Общество 02.09.2025 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:55
В Волжском в очищенном от мусора мортуарии помянут усопшихСмотреть фотографии
20:32
Жительницу Санкт-Петербурга арестовали за обман волгоградца на 82 тыс. долларов СШАСмотреть фотографии
20:10
«Никто не пытался потушить»: на юге Волгограда сгорела дотла легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
«Мне сказали, что мамочка просто спит»: волгоградка требует наказать врача за жуткую смерть матери в ГУЗ «ГКБСМП № 25»Смотреть фотографии
19:21
Штормовое предупреждение объявлено на 2-3 сентября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:43
Силовики в поисках террористов подняли БПЛА над плантациями под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:35
В Волгограде сотрудники аграрного вуза не поделились с коллегами взяткойСмотреть фотографии
18:09
Рынок вторички в Волгограде настигла стагнанцияСмотреть фотографии
17:55
Во что инвестируют миллиарды в Волгоградской области: топ крупнейших проектовСмотреть фотографии
17:02
Лето, прощай? В Волгоградской области похолодает до +6 градусовСмотреть фотографии
16:23
Участники «Сталинградского призыва» стали инструкторами на этапе «Путь ВОИНа»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Суд в Волгограде обязал горе-мать вернуть похищенные у сына детские выплатыСмотреть фотографии
15:54
Поселок под Волгоградом на 2 недели остался без горячей водыСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде пройдет турнир, посвященный памяти легендарного футболиста Льва ЯшинаСмотреть фотографии
15:29
К началу учебного года модернизировали сеть на студенческих проспектах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
Спорт, искусство и известные гости: чем удивит фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде в 2025 годуСмотреть фотографии
14:14
ИВЦ ЖКХ и ТЭК разыграет 3999 рублей за подписку на электронную квитанциюСмотреть фотографии
13:48
Волгоградец утонул в Астраханской областиСмотреть фотографии
13:30
ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
СК: в Волгограде предприниматель утаил от налоговой 12 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:12
Полиция нашла хозяйку алабая, покусавшего 5 человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
«Долина» отметила 10-летие: праздник для жителей и новая веха в развитии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:18
Алабай покусал пять человек в Светлом Яре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Байкер разбился насмерть в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВОСмотреть фотографии
11:06
15 кг творога из неизвестного сырья забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. НевскойСмотреть фотографии
10:01
За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварииСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»Смотреть фотографии
 