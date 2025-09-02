Лето, прощай? В Волгоградской области похолодает до +6 градусов





В Волгоградской области синоптики спрогнозировали резкое падение температуры воздуха и осадки. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, изменение погоды ожидается в регионе уже в ночь на 3 сентября.

– Днем в среду в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 6-11 м/с, при грозах и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью опустится местами до +10º, а днем прогреется до +19...+24º, – рассказали синоптики. – 4 сентября воздух прогреется до +17...+22º. Ветер северный 6-11 с порывами 15-18 м/с.

В пятницу, 5 сентября, в ночь столбики термометра похолодает до +6º, а днем максимальная температура составит всего +22º.