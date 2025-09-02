В Волжском в очищенном от мусора мортуарии помянут усопших

В Волгоградской области в разрушающемся мортуарии в Волжском, которые местные власти пытаются вернуть к жизни, пройдет заупокойное богослужение. Об этом, как передает V102.RU, сообщила администрация этого города.

- В этот четверг, 4 сентября, в 17:00 на территории Мортуария в Волжском состоится лития по усопшим, - говорится в сообщении. - Мероприятие организовано при участии благочиния Волжского.

Местные власти приглашают всех желающих молитвенно почтить память близких.

Напомним, что здание под названием «Мортуарий», расположенное на кладбище поселка Рабочий в городе Волжском Волгоградской области, год назад было решено внести в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Эксперты, которые изучали вопрос ценности этого объекта, указали, что аналогичных сооружений траурной гражданской обрядности периода 1950-х годов, которым является «Мортуарий», на территории России больше не сохранилось. Построенное для проведения похоронных мероприятий сооружение по своему типу относится к траурным павильонам.

Здание долгое время не использовалось и находится в аварийном состоянии. Власти Волжского рассчитывают собрать средства, необходимые для реставрации уникального объекта, с помощью пожертвований и даже открыли благотворительный счет. В мортуарий планируют проводить экскурсии.

В конце августа текущего года на территории мортуария прошел субботник, в ходе которого здание очистили от мусора.

Фото: администрация Волжского / t.me