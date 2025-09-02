Поселок под Волгоградом на 2 недели остался без горячей воды





Жители рабочего поселка Ерзовский Городищенского района Волгоградской области больше двух недель вынуждены были жить без горячей воды. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, воду отключили еще 15 августа в связи с профилактическими работами на котельной. Должны были возобновить подачу ресурса 28 августа. Однако прошли все обозначенные сроки, а в кранах с горячей водой к началу сентября по-прежнему было пусто.

– Третью неделю мы моемся в тазиках. Надеялись, что хотя бы перед 1 сентября дадут – но нет. Настроение школьникам подняли, чего там говорить, – с такими словами жители Ерзовки обратились в ИА «Высота 102».

В МП «Ерзовское» Городищенского района информагентству пояснили, что горячая вода на длительный срок пропала во всем поселке из-за отключения газа, которым снабжаются две поселковые котельные.

– Представляете, нас же еще и обвинили, что, мол, жители задолжали за газ почти 60 миллионов рублей! Поэтому его и отключили. Но мы в это не верим. Подавляющее большинство жителей – это добропорядочные плательщики. Наши бабушки первое, за что платят с пенсии, так это за коммуналку. И так многие делают, не только пенсионеры. Может, кто-то и должен за газ, но точно не мы, – делятся читатели.

Сегодня, 2 сентября, в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информагентству пояснили, что подача ресурса в Ерзовку была прекращена 25 августа, а возобновлена – накануне, 1 сентября.

Жители поселка также подтвердили, что горячая вода 2 сентября все-таки пошла из кранов, хотя и с перерывами.