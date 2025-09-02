Общество

Поселок под Волгоградом на 2 недели остался без горячей воды

Общество 02.09.2025 15:54
0
02.09.2025 15:54


Жители рабочего поселка Ерзовский Городищенского района Волгоградской области больше двух недель вынуждены были жить без горячей воды. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, воду отключили еще 15 августа в связи с профилактическими работами на котельной. Должны были возобновить подачу ресурса 28 августа. Однако прошли все обозначенные сроки, а в кранах с горячей водой к началу сентября по-прежнему было пусто. 

– Третью неделю мы моемся в тазиках. Надеялись, что хотя бы перед 1 сентября дадут – но нет. Настроение школьникам подняли, чего там говорить, – с такими словами жители Ерзовки обратились в ИА «Высота 102». 

В МП «Ерзовское» Городищенского района информагентству пояснили, что горячая вода на длительный срок пропала во всем поселке из-за отключения газа, которым снабжаются две поселковые котельные. 

Представляете, нас же еще и обвинили, что, мол, жители задолжали за газ почти 60 миллионов рублей! Поэтому его и отключили. Но мы в это не верим. Подавляющее большинство жителей – это добропорядочные плательщики. Наши бабушки первое, за что платят с пенсии, так это за коммуналку. И так многие делают, не только пенсионеры. Может, кто-то и должен за газ, но точно не мы, – делятся читатели. 

Сегодня, 2 сентября, в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» информагентству пояснили, что подача ресурса в Ерзовку была прекращена 25 августа, а возобновлена – накануне, 1 сентября.  

Жители поселка также подтвердили, что горячая вода 2 сентября все-таки пошла из кранов, хотя и с перерывами.  

Фото сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.09.2025 17:02
Общество 02.09.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 16:23
Общество 02.09.2025 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 16:21
Общество 02.09.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 14:54
Общество 02.09.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 14:14 Реклама
Общество 02.09.2025 14:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 13:09 Реклама
Общество 02.09.2025 13:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 11:39
Общество 02.09.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 11:06
Общество 02.09.2025 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 10:01
Общество 02.09.2025 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 09:41
Общество 02.09.2025 09:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.09.2025 09:36
Общество 02.09.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 08:05
Общество 02.09.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
02.09.2025 06:46
Общество 02.09.2025 06:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 20:50
Общество 01.09.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2025 20:27
Общество 01.09.2025 20:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:02
Лето, прощай? В Волгоградской области похолодает до +6 градусовСмотреть фотографии
16:23
Участники «Сталинградского призыва» стали инструкторами на этапе «Путь ВОИНа»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:21
Суд в Волгограде обязал горе-мать вернуть похищенные у сына детские выплатыСмотреть фотографии
15:54
Поселок под Волгоградом на 2 недели остался без горячей водыСмотреть фотографии
15:30
В Волгограде пройдет турнир, посвященный памяти легендарного футболиста Льва ЯшинаСмотреть фотографии
15:29
К началу учебного года модернизировали сеть на студенческих проспектах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:54
Спорт, искусство и известные гости: чем удивит фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде в 2025 годуСмотреть фотографии
14:14
ИВЦ ЖКХ и ТЭК разыграет 3999 рублей за подписку на электронную квитанциюСмотреть фотографии
13:48
Волгоградец утонул в Астраханской областиСмотреть фотографии
13:30
ФСБ уложила лицом в пол волгоградца за поддержку украинских террористов в СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:28
СК: в Волгограде предприниматель утаил от налоговой 12 миллионов рублейСмотреть фотографии
13:12
Полиция нашла хозяйку алабая, покусавшего 5 человек под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:09
«Долина» отметила 10-летие: праздник для жителей и новая веха в развитии ВолгоградаСмотреть фотографии
12:18
Алабай покусал пять человек в Светлом Яре под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Байкер разбился насмерть в Камышине Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Волгоградская область нарастила инвестиции до 141 млрд рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде чиновника от образования наказали за нарушение прав ребенка участника СВОСмотреть фотографии
11:06
15 кг творога из неизвестного сырья забраковали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы обвинили автохамов в жутких пробках на ул. НевскойСмотреть фотографии
10:01
За долги перед энергетиками в Волгограде арестовали виварииСмотреть фотографии
09:41
Волгоградский предприниматель Михаил Грачев посетил «Уголек»Смотреть фотографии
09:36
«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу ДонаСмотреть фотографии
09:20
Семь сотен тысяч мальков осетровых отправили выживать в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
09:07
Легенда баскетбола Андрей Кириленко наградил волгоградскую академию «Титаны»Смотреть фотографии
08:45
Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Анна Елисеева из мэрии Волгограда обжаловала продление ареста в МосквеСмотреть фотографии
08:05
Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машинСмотреть фотографии
06:46
Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшиеСмотреть фотографии
06:10
Волгоградские дзюдоисты завоевали три медали на российских соревнованияхСмотреть фотографии
21:20
В России с 1 сентября заработал период охлаждения при выдаче кредитовСмотреть фотографии
 