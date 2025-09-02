Сегодня, 2 сентября, в Кировском районе Волгограда дотла выгорел легковой автомобиль. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, пожар произошел рядом с автобусной остановкой «8 площадка».





Как отмечают очевидцы, никто из проезжающих мимо автомобилистов не остановился, чтобы достать огнетушитель и попытаться сбить пламя. Когда легковушку уже полностью охватил огонь, подходить к ней стало небезопасно - у авто стали взрываться колеса. Прибывшие на место происшествия полицейские перекрыли опасный участок автодороги.

В ГУ МЧС России по региону сообщили, что сообщение о пожаре в Кировском районе поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 17:56.

- Горел по всей площади легковой автомобиль. Пожарные подразделения 5-й ПСС ликвидировали горение в 18:07. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неисправность узлов механизма транспортного средства, - рассказали в ведомстве.

Видео: Жесть Волгограда / t.me