



11 декабря в Волгограде произошло ЧП на газопроводе. В Дзержинском районе рабочие повредили коммуникации.

- Зима, холод, а мы вот уже несколько часов на ул. Двинской сидим без газа. Информации никакой нет. Вроде бы рабочие где-то во время строительства экскаватором повредили подземную магистраль, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам женщины, голубого топлива лишился весь близлежащий массив частного сектора – это десятки жилых домов. Помимо ул. Двинской, сообщения об отсутствии газа приходят и с ул. Витимской.

В центральной диспетчерской службе компании «Газпром газораспределение Волгоград» информацию об аварии подтвердили.

- Нам действительно повредили газопровод этим вечером. Для производства ремонтных работ подача ресурса потребителям была приостановлена. Сейчас аварийная бригада завершила восстановление целостности трубы. Районными службами производится подготовка к пуску газа, - подчеркнул специалист.

Фото из архива ИА «Высота 102»