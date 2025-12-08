Ростовчанам пригрозили 100-тысячными штрафами за VPN





Жители Ростовской области получили массовые сообщения якобы о готовящемся отключении домашнего интернета и штрафах в размере 100 тысяч рублей за использование VPN, мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube. Как сообщает Привет-Ростов, данная информация не соответствует действительности.

– Для придания правдоподобности авторы фейка публикуют сфабрикованное видео, стилизованное под выступление чиновника в Государственной думе. Эксперты-фактчекеры установили, что ролик представляет собой дипфейк, созданный с помощью нейросетей, причем низкого качества, – передает ростовское издание со ссылкой на Telegram-канал «Война с фейками».

На текущий момент законодательством Российской Федерации не запрещено использование VPN-сервисов, соответственно не предусмотрено никаких штрафов за это или отключения домашнего интернета.