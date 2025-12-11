



11 декабря в хуторе Озерки Иловлинского района Волгоградской области прошла церемония открытия мемориального стенда. По инициативе местных жителей в населённом пункте был увековечен подвиг шестерых хуторян, погибших на специальной военной операции по защите Донбасса.

- Теперь у сельчан есть своё, общее место памяти, куда можно принести цветы, привести детей и внуков, помолчать, вспомнить героев нашего времени, — подчеркнули в районной администрации.

Отметим, в открытии стенда приняли участие родные и близкие героев, а также представители местных властей.

Фото: администрация Иловлинского района