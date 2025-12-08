Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что попытки коррупционеров спрятать наворованное не имеют смысла, так как у следователей появляется все больше механизмов для борьбы с коррупцией, сообщил сегодня Информационный центр СКР.

- Мы объясняем, что попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу, - пояснил глава СК.

Бастрыкин предположил, что у следователей в будущем может появиться прибор, способный однозначно определять наличие в памяти человека следов его любых, в том числе коррупционных преступлений. Такой усовершенствованный вариант полиграфа покажет детали содеянного, свидетелей, соучастников и т.д., что послужит основанием для привлечения к ответственности.

- Уверен, что, серьезно задумавшись о подобных перспективах, уже сегодня многие пересмотрят свое отношение к соблюдению закона и к воспитанию законопослушными своих детей, — написал Александр Бастрыкин в программной статье для РБК к Международному дню коррупции, который отмечается 9 декабря.

В текущем году Следственный комитет по 12,5 тыс. оконченных уголовных дел внес представления об устранении причин и условий, способствовавших коррупции. К дисциплинарной ответственности привлечено около 10 тысяч должностных лиц.

Фото СКР