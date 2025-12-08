Пассажир устроил резню в тамбуре поезда: есть пострадавший





Пассажир поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Симферополь, был госпитализирован с ножевыми ранениями в Нижнем Новгороде. Как сообщает ИА «СарИнформ», по подозрению в покушении на убийство был задержан 45-летний житель Саратова.

Уточняется, что ЧП во время следования поезда через Новгородскую область произошло 28 ноября, однако подробно о нем рассказали в Западном межрегиональном управлении СК на транспорте лишь накануне.

– Пьяный 45-летний саратовец вел себя неподобающим образом в плацкарте, доставляя дискомфорт другим пассажирам. В какой-то момент мужчина направился к тамбуру вместе с 40-летним попутчиком, а затем несколько раз ударил его ножом, – передает саратовское СМИ со ссылкой на предварительные данные следствия.

К поезду была вызвана бригада врачей – пострадавшего мужчину доставили в больницу Великого Новгорода, а жителя Саратова – в местный отдел полиции. В настоящее время по ходатайству следствия нападавший помещен под арест.