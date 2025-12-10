Федеральные новости

Ростовчане выбились в лидеры по борьбе с коррупцией в чиновничьих кабинетах

Федеральные новости 10.12.2025 11:30
10.12.2025 11:30


Ростовская область вошла в тройку лидеров в стране по борьбе с коррупционерами, сообщает Привет-Ростов со ссылкой на заявление регионального ГУ МВД России. Уточняется, что высоких показателей ростовским полицейским удалось добиться в раскрываемости коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах.

Согласно рейтингу, озвученному на пресс-конференции в Ростове, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Ростовской области занимает пятое место среди всех субъектов РФ по результативности работы. Статистика учитывает и выявленные факты взяток, и меры по пресечению подобных преступлений.

При этом отмечается, что большинство коррупционных преступлений в Ростовской области выявляется в чиновничьих кабинетах. 

– В 2025 году в Ростовской области зарегистрировано 343 преступления против бюджетных средств, что составляет 62% от общего числа выявленных случаев коррупции. Такие данные подтверждают необходимость усиления контроля за расходованием государственных ресурсов и повышения прозрачности работы органов власти, – сообщает ростовское СМИ.

