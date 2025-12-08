Федеральные новости

ЦБ обяжет банки привязывать счета к ИНН россиян

Федеральные новости 08.12.2025 11:55
0
08.12.2025 11:55


Банк России планирует обязать кредитные организации привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством. Об этом в интервью РБК сообщила замглавы Центробанка Ольга Полякова.

По мнению регулятора, в будущем указание ИНН станет обязательным при открытии новых депозитов, а в отношении уже действующих банкам нужно будет собирать данные.

Как отметила замглавы ЦБ, у кредитных организаций уже сейчас есть инструменты, позволяющие узнать ИНН клиента, не обращаясь к нему напрямую. Данная мера необходима для запуска новой платформы «Антидроп», которую планируют запустить в середине 2027 года.

- Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора, - пояснила Полякова. 

