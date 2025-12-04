В Волгоградской области депутаты утвердили бюджет на 2026 год





4 декабря депутаты Волгоградской областной думы приняли сразу во втором и третьем чтении региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В итоговой версии доходная часть составит 185,3 млрд рублей, расходная – 190,2 млрд рублей.

В числе основных расходов казны: образование – 40 млрд рублей, здравоохранение – 32 млрд рублей, реализация нацпроектов – 30,1 млрд рублей, соцподдержка населения – 28 млрд рублей, ремонт дорог – 22,1 млрд рублей, помощь бюджетам муниципалитетов – 60 млрд рублей.

Как ранее сообщала редакция, после первого чтения депутаты внесли в главный финансовый документ региона поправки. В частности, бюджету Волгограда дополнительно выделено 400 млн рублей на обновление дорожно-транспортной сети.

Отметим, дефицит бюджета на 2026 год планируется на уровне порядка 5 млрд рублей, однако в последующие периоды 2027 и 2028 годов власти рассчитывают выровнять доходную и расходную части.