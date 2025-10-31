Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговор

Михайловский районный суд в Волгоградской области приговорил к 9 годам колонии строгого режима 50-летнего местного жителя, который до смерти избил своего 72-летнего отца. Об этом V102.RU сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Житель Михайловки Олег Соловьев признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). 24 октября этого года присяжные признали его виновным в преступлении и не заслуживающим снисхождения.

Установлено, что 11 июня 2022 года Соловьев сильно напился и поссорился со своим отцом-пенсионером. Конфликт произошел днем в частном домовладении, где проживали родители убийцы. Пьяный сын нанес своему близкому родственнику не менее 23 ударов по голове и различным частям тела. Пенсионера доставили в больницу, где через неделю он умер от полученных травм. Вину подсудимый так и не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





