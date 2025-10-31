Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизни





В городе Котово Волгоградской области на 100-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, капитан в отставке Петр Павлович Белоножкин. Об этом сообщили 31 октября в местном издании «Маяк Котово».

Петр Павлович родился в 1926 году в хуторе Верхние Коробки Ждановского района Сталинградской области. Окончил 10 классов Котовской школы. В 1944 году был призван в армию, где прошел обучение на минометчика. Однако на фронт он не попал — по приказу командования был направлен на обучение телеграфному делу в станицу Морозовскую Ростовской области.

После успешной сдачи экзаменов был распределен в военное училище связи в городе Грозном. Спустя 2,5 года продолжил обучение в Киевском военном училище, где получил звание лейтенанта. По окончании учебы был направлен в Закавказский военный округ, в 529-й отдельный батальон связи города Тбилиси. В 1960 году был демобилизован в звании капитана. После ухода работал инженером радиоэлектронной аппаратуры.

За службу был награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За боевые заслуги».

Фото: «Маяк Котово»