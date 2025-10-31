Расследования

Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процесс

Расследования 31.10.2025 18:02
Глава Иловинского района Волгоградской области Иван Гель не появился сегодня в районном суде, где стартовал новый уголовный процесс, в котором он выступает в роли подсудимого.  Как сообщает ИА «Высота 102», чиновник, обвиняемый в превышении полномочий, повлекшем гибель человека, находится на лечении в одной из волгоградских больниц. Информацию об этом сообщил его адвокат. 

Однако, каково состояние подсудимого и может ли оно позволить ему участвовать в заседании, осталось сегодня неизвестным. Защитник Ивана Геля сообщил, что направил соответствующий запрос в медучреждение, но ответа пока не поступало.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о направлении запроса в лечебное учреждение, где находится глава Иловлинского района. Следующее заседание назначено на 19 ноября. Предполагается, что к тому времени появится больше информации о том, когда Иван Гель сможет принять участие в судебном процессе. 

Напомним, что Иловлинский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении Ивана Геля  второй раз и с самого начала по решению Волгоградского областного суда. На этот раз процесс возглавит судья Вячеслав Пичугин, а в адрес предыдущего судьи Андрея Кузнецова, который полгода вел процесс, а затем неожиданно вернул его в прокуратуру, мотивируя это якобы недоработками следствия и обвинения, было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. 

Ивана Геля обвиняют в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд. 

В настоящее время Иван Гель находится под подпиской о невыезде.

