Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»

Спорт 31.10.2025 14:07
31.10.2025 14:07


Сегодня, 31 октября, известный в прошлом футболист и наставник «Ротора» Валерий Есипов был назначен на должность тренера-селекционера волгоградского клуба, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».

Валерий Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год и провёл за команду 401 матч, забил 95 голов и сделал 54 результативные передачи. Кроме того, легендарный полузащитник, также действовавший на позиции нападающего, в составе клуба становился двукратным серебряным призёром (сезоны 1993 и 1997 годов), а также бронзовым призёром чемпионата России-1996 и финалистом Кубка страны 1994/95.

В 2010 году Валерий Есипов входил в тренерский штаб «Ротора», а в сезоне 2017/18 возглавлял сине-голубых в Первой лиге. Теперь 54-летний специалист будет отвечать за поиск новых футболистов для волгоградского клуба.

Фото V102.RU (архив) 

