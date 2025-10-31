Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»

Сегодня, 31 октября, известный в прошлом футболист и наставник «Ротора» Валерий Есипов был назначен на должность тренера-селекционера волгоградского клуба, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».
Валерий Есипов выступал за «Ротор» с 1992 по 2004 год и провёл за команду 401 матч, забил 95 голов и сделал 54 результативные передачи. Кроме того, легендарный полузащитник, также действовавший на позиции нападающего, в составе клуба становился двукратным серебряным призёром (сезоны 1993 и 1997 годов), а также бронзовым призёром чемпионата России-1996 и финалистом Кубка страны 1994/95.
В 2010 году Валерий Есипов входил в тренерский штаб «Ротора», а в сезоне 2017/18 возглавлял сине-голубых в Первой лиге. Теперь 54-летний специалист будет отвечать за поиск новых футболистов для волгоградского клуба.
Фото V102.RU (архив)
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!