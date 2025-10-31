Общество

В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареи

Общество 31.10.2025 20:04
В квартире  дома №12 по ул. 2-ая Караванная в Красноармейском районе Волгограда, где живет ударница соцтруда, наконец, появилось тепло. Как рассказала ИА «Высота 102» сестра Нины Петровны Исаевой Вера Петровна, сначала потеплели батареи на кухне, а после того, как соседка слила радиаторы в своей квартире, стала нагреваться и комната. 

- Даже не верится, что теперь моей сестре не надо кутаться в платки и ходить в верхней одежде, - поделилась Нина Петровна, которая еще с сентября стала бить тревогу, опасаясь, что отопительный сезон в доме ее сестры так и не начнется. 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 83-летняя бывшая работница Волгоградского тракторного завода, неоднократный победитель соцсоревнований, отдавшая заводу десятки лет своей жизни, в буквальном смысле слова замерзала в своей квартире. Двухэтажка была признана аварийной в 2017 году, расселения жильцов не предвидится, поэтому люди вынуждены жить в доме со сгнившими коммуникациями. 

Из-за дырявых труб подвал наполнился водой, в результате добраться до задвижки было невозможно. Несколько недель родственнице Веры Петровны пришлось добиваться от управляющей компании ООО «Развитие Домстрой» откачки подвала. 

И вот, спустя почти две недели после начала отопительного сезона, в аварийный дом стало поступать тепло. 


