Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинке

Общество 31.10.2025 17:45
Сегодня, 31 октября, в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области в торжественной обстановке открыли бронзовый памятник российскому солдату, передает V102.RU.

По информации облдумы, возведенный на пожертвования монумент представляет собой собирательный образ защитника Отечества разных времен: фронтовиков Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, героев кампаний последних лет.

Высота памятника без постамента составляет 2,25 метра, вес – около 300 килограммов.

Участие в торжественной церемонии приняли представители местной администрации, духовенства, участники СВО, фронтовики, депутаты областной думы. 


- Участие в вооруженных конфликтах, локальных войнах на территории других стран либо в непосредственной близости от родных рубежей – это тоже неотъемлемая часть нашей истории, без которой судьба России, великой, могучей, непобедимой державы была бы не полной. Пусть этот без преувеличения народный мемориал станет данью нашего уважения и преклонения героизму солдат, оставшихся верными своему воинскому и гражданскому долгу, воинской чести, России и ее будущему, - сказал на открытии памятника спикер областной думы Александр Блошкин.

Монумент установлен в обновленном парке станицы Преображенской, в его мемориальной части.  

Фото: Волгоградской областной думы


