В мэрии Волгограда очередное изменение маршрута №68 объяснили запросами жителей

Четыре автобуса, которые будут делать 70 рейсов день, вышли на линии сегодня, 2 апреля, по вновь измененному маршруту №68. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда, где объяснили изменение данного маршрута запросами граждан.

Напомним, со 2 апреля власти города вновь изменили схему движения маршрута №68. Теперь автобусы будут курсировать из поселка Водстрой до улицы Грамши. Ранее конечными автобуса были поселки Водстрой и ГЭС. А с марта они ездили с Водстроя до Нижнего Тракторного.

Четыре единицы транспорта большого класса будут осуществлять в общей сложности более 70 рейсов в день. На маршруте будет 19 остановок – улица Грамши (конечная), гостиница «Старт», Новая Спартановка, Парк Памяти, ул. Кропоткина, механический институт, школа №3, рынок ТЗР, ДК Тракторозаводского района, автобаза №4, экономико-технический колледж, алюминиевское кладбище, алюминиевый завод, ГСК №19, ЖБИ №2, поселок Заречный, Зенитчиков, профессиональное училище №54, поселок Водстрой (конечная). В утренний и вечерний часы пик интервал движения составит 20 минут, пообещали в мэрии.

Кроме того, по запросам работников промышленных предприятий первый и последний рейсы ежедневно будут выполняться в прежних границах пос. Водстрой – пос. ГЭС.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», вот уже несколько месяцев продолжаются эксперименты над маршрутом №68. После отказа частника обслуживать это направление пассажиров пересадили с ПАЗов в тесные микроавтобусы, а с 1 марта МУП «Метроэлектротранс» организовал временные автобусы по усеченному маршруту с конечными в поселке Водстрой и Нижних Баррикадах. При этом два аукциона на поиск перевозчика на данном участке провалились из-за отсутствия участников.

Фото V102.RU (архив)