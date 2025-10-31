«Жигули» снесло перед: пять человек пострадали в ДТП под Волгоградом

Жесткая авария, в результате которой пострадали пять человек, произошла в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, вечером 30 октября на 11 км автодороги «Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба» столкнулись «ВАЗ-2107» и Datsun on-DO.

От сильного удара машины отбросило в разные стороны дороги. У «Жигулей» сильно повреждена передняя часть.

С места происшествия в больницу были доставлены пять человек - водитель «семерки» и трое его пассажиров, в числе которых 17-летний парень. Также госпитализирован пассажир иномарки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области