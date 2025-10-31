СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере Волгограда

В Волгограде следователи СК России завершили расследование уголовного дела в отношении троих 16-летних подростков, совершивших поджог станции сотовой связи. Ущерб от преступления молодых волгоградцев, действовавших по указке кураторов, составил более полумиллиона рублей. В настоящее время подростки уже ознакомились с материалами уголовного дела – судебный процесс стартует в ближайшее время.

Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник, трое несовершеннолетних обвиняются в зависимости от роли каждого из них по двум тяжким Уголовного кодекса РФ: ч.4 ст.281.1 УК РФ (организация диверсии), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба).

Уточняется, что в преступную схему подростков втянул неизвестный, вступивший в переписку с одним из юношей в Telegram.

– По данным следствия, 16-летний волгоградец в одном из мессенджеров получил предложение от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за материальное вознаграждение совершать поджоги оборудования базовых станций операторов сотовой связи. Подросток согласился совершить диверсию, получив позднее координаты одной из станций в Тракторозаводском районе и подробную инструкцию по действиям. При этом, понимая, что самостоятельно совершить преступление не сможет, он привлёк к нему двоих знакомых сверстников, пообещав им оплату в криптовалюте, оставив за собой роль организатора диверсии, – сообщает Наталия Рудник.

В апреле 2025 года для реализации своих планов подростки купили легковоспламеняющуюся жидкость, прибыли к указанному объекту и подожгли оборудование. При этом они фиксировали свои действия на видео.

– Запись они направили так называемому «куратору», который перечислил на криптовалютный счёт одного из участников около 8 тысяч рублей, – уточняет представитель СУ СКР. – При этом ущерб, причиненный их действиями, составил свыше 500 тысяч рублей.

Следственное управление СК России по Волгоградской области призывает родителей быть внимательнее к кругу общения своих детей и их активности в сети, а подростков - не поддаваться на подобные провокации. За участие в таких действиях предусмотрена уголовная ответственность, а каждая «подработка» может обернуться настоящей трагедией.

Фото: shedevrum.ai