Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собаку

В Волгограде сотрудник зооцентра «Дино» спас собаку, рухнувшую в открытый люк. Татиш, который уже неоднократно выручал животных, попавших в беду, по просьбе неравнодушных жителей, на этот раз сам стал очевидцем происшествия.

Однако испуганное животное, к которому спустился Татиш, огрызалось и не далось в руки спасителя. К тому же, обнаружились и другие трудности.

- Изначально я спустился вниз к собаке и пытался её поднять, но, к сожалению, там было очень мало места и не было точки опоры. Также там была вода – давать наркоз было нельзя, - поделился подробностями операции со своими подписчиками Татиш.

Пришлось искать другие пути. Татиш набросал в яму автомобильные шины, поставив одну из них так, чтобы собака смогла самостоятельно выбраться. Правда, оказалось, что ее лапа была прижата проводом. Тут уже пригодилась палка, с помощью которой животное удалось высвободить из западни.

К счастью, операция по вызволению собаки прошла успешно, хотя она в какой-то момент чуть не укусила смелого волгоградца. Вырвавшийся на свободу бездомыш на всех парах умчался подальше от люка.

Поклонники Татиша в очередной раз восхитились добрым сердцем мужчины и поблагодарили его за неравнодушие и мастерство при спасении животных.