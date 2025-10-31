Расследования

Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собаку

31.10.2025 20:30
В Волгограде сотрудник зооцентра «Дино» спас собаку, рухнувшую в открытый люк. Татиш, который уже неоднократно выручал животных, попавших в беду, по просьбе неравнодушных жителей, на этот раз сам стал очевидцем происшествия. 

Однако испуганное животное, к которому спустился Татиш, огрызалось и не далось в руки спасителя. К тому же, обнаружились и другие трудности.

- Изначально я спустился вниз к собаке и пытался её поднять, но, к сожалению, там было очень мало места и не было точки опоры. Также там была вода – давать наркоз было нельзя, - поделился подробностями операции со своими подписчиками Татиш. 

Пришлось искать другие пути. Татиш набросал в яму автомобильные шины, поставив одну из них так, чтобы собака смогла самостоятельно выбраться. Правда, оказалось, что ее лапа была прижата проводом. Тут уже пригодилась  палка, с помощью которой животное удалось высвободить из западни. 

К счастью, операция по вызволению собаки прошла успешно, хотя она в какой-то момент чуть не укусила смелого волгоградца. Вырвавшийся на свободу бездомыш на всех парах умчался подальше от люка.

Поклонники Татиша в очередной раз восхитились добрым сердцем мужчины и поблагодарили его за неравнодушие и мастерство при спасении животных. 

Видео зооцентр «Дино»

Лента новостей

21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
17:04
Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будетСмотреть фотографии
16:22
В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2Смотреть фотографии
16:21
Ордена и медали передали родным геройски погибших на СВО камышанСмотреть фотографии
14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для СаратоваСмотреть фотографии
13:09
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в РостовеСмотреть фотографии
12:57
Сады Придонья в очередной раз присоединились к ПИРуСмотреть фотографии
12:38
Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцамСмотреть фотографии
12:30
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочьСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимойСмотреть фотографии
11:58
Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговорСмотреть фотографии
11:54
СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновниковСмотреть фотографии
 