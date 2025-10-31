



В Ленинском районе Волгоградской области был задержан 37-летний водитель с признаками опьянения при попытке передачи взятки сотруднику Госавтоинспекции. Как рассказали в ГУ МВД по региону, мужчина хотел откупится за 150 тысяч рублей.





28 октября наряд ДПС остановил автомобиль Skoda, за рулем которого находился подозреваемый в подозрительном состоянии. В ходе оформления административных материалов, чтобы избежать ответственности, водитель пытался дать инспектору 150 тысяч.

Мужчина был неоднократно предупреждён об ответственности за дачу взятки, однако он не прекратил свои противоправные действия. В конечном итоге сотрудник сообщил о данном факте вышестоящему руководству, и мужчина был задержан оперативными сотрудниками.

В СУ СК по Волгоградской области возбудили дело о покушении на дачу взятки. Известно, что мужчина был проездом в Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области